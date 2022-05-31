Şehit Uzman Çavuş Ercan Özcan'ın şehadet haberi Balıkesir'deki ailesine verildi - Son Dakika
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Şehit Uzman Çavuş Ercan Özcan'ın şehadet haberi Balıkesir'deki ailesine verildi

31.05.2022 19:19
Şehit Uzman Çavuş Ercan Özcan'ın şehadet haberi Balıkesir'deki ailesine verildi

Siirt'in Pervari ilçesinde PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Uzman Çavuş Ercan Özcan'ın Balıkesir'in Altıeylül ilçesindeki ailesine şehadet haberi ulaştı.

Siirt'in Pervari ilçesinde PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Uzman Çavuş Ercan Özcan'ın Balıkesir'in Altıeylül ilçesindeki ailesine şehadet haberi ulaştı.

Şehit Özcan'ın Ortamandıra Mahallesi'nde yaşayan ailesine, askeri yetkililerce acı haber verildi.

Şehidin babası Abdullah Özcan, annesi Seval Özcan, kardeşi Silvan Can Özcan ve yakınlarını askeri yetkililer teskin etmeye çalıştı. Şehidin baba evine Türk bayrağı asıldı.

Şehit Uzman Çavuş Özcan amcası Emrah Özcan, gazetecilere, yeğeninin yeni aldığı arabayla ailesine sürpriz yapmak istediğini söyledi.

Yeğeniyle sabah saatlerinde konuştuğunu belirten Özcan, "Daha saat 10 gibi konuştuğumuzda bir şey yoktu. Öğleden sonra olmuş bu olay. Ondan sonra bu acı haberi aldık. Arabayı dün almıştık. Dün kendisi onayladı. Biz de arabayı aldık. Bugün görevden dönüp, yarın ikindi sonrası Balıkesir'e yola çıkacaktı. Arabayı almaya gelip, çocuklarına sürpriz yapacaktı." dedi.

Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı da şehit Özcan'a Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diledi.

Evli olan şehit Özcan'ın, Atilla ve Seval adında iki çocuğu bulunduğu öğrenildi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Şehit Uzman Çavuş Ercan Özcan'ın şehadet haberi Balıkesir'deki ailesine verildi - Son Dakika


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