Şehit Uzman Çavuş Ergin'in Samsun'daki ailesine acı haber verildi - Son Dakika

Tokat'ta servis aracının devrilmesi sonucu şehit olan Uzman Çavuş İsmail Ergin'in şehadet haberi Samsun'da yaşayan ailesine ulaştırıldı.

Tokat Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığında görev yapan askerleri taşıyan servis aracının devrilmesi sonucu şehit olan Uzman Çavuş İsmail Ergin'in (40) acı haberi, Havza ilçesinde yaşayan babası Abdullah Ergin'e verildi.

Kaymakam Cengiz Nayman, Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ve İlçe Jandarma Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş Özkan Parlak, İcadiye Mahallesi Şehit Hasan Aktar Caddesi'nde yaşayan şehidin babasını ziyaret ederek başsağlığı dileğinde bulundu.

Havza Müftüsü Mehmet Nurlu da Kur'an-ı Kerim okuyarak şehitler için dua etti. Haberin verilmesinin ardından şehidin baba evinin bulunduğu binaya Türk bayrağı asıldı.

Şehidin annesi Beyhan Ergin'in ise Atakum ilçesinde kızının yanında bulunduğu belirtildi.

Evli ve bir oğlu bulunan şehidin 2 kardeşinden birinin de Edirne'de uzman çavuş olarak görev yaptığı öğrenildi.