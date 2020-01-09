Şehit Uzman Çavuş Erol Yanık, son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şehit Uzman Çavuş Erol Yanık, son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Şehit Uzman Çavuş Erol Yanık, son yolculuğuna uğurlandı

19 dakika önce

Barış Pınarı Harekat Bölgesi'nde yol kontrolü sırasında meydana gelen bombalı araç saldırısı sonucu şehit olan Uzman Çavuş Erol Yanık'ın cenazesi, memleketi Gaziantep'te toprağa verildi.

Barış Pınarı Harekat Bölgesi'nde yol kontrolü sırasında meydana gelen bombalı araç saldırısı sonucu şehit olan Uzman Çavuş Erol Yanık'ın cenazesi, memleketi Gaziantep'te toprağa verildi.

Şanlıurfa GAP Havalimanı'ndaki törenin ardından Gaziantep'e getirilen şehit Yanık'ın Türk bayrağına sarılı tabutu, cenaze töreni için Bahaeddin Nakıboğlu Camisi'ne götürüldü.

Törene, şehidin babası Mustafa, annesi Halime Yanık ile ailesi, yaklaşık 1 aylık nişanlısı Melek Şanlı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, Vali Davut Gül ile AK Parti, CHP ve MHP'li milletvekillerinin yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.

Nişanlısının kamuflajını giyerek cenazeye katılan Melek Şanlı, şehit Yanık'ın fotoğrafına bakıp nişan yüzüğünü gösterdi ve "Bak halen çıkarmadım, hep burada kalacak." dedi.

Melek Şanlı, tören başlarken de tabutun başına geçerek, asker selamı verdi.

Bu arada, şehidin nişan töreninde giydiği takım elbise ile taraftarı olduğu Fenerbahçe'nin atkısı da tabutun üzerine bırakıldı.

İl Müftüsü Ahmet Çelik'in kıldırdığı cenaze namazının ardından Yanık'ın naaşı, Asri Mezarlık'ta bulunan şehitliğe defnedildi.

Şehit Uzman Çavuş Erol Yanık, son yolculuğuna uğurlandı

Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 06:38 Kaynak: AA
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