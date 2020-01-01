Şehit Uzman Çavuş, Erzurum'da gözyaşlarıyla toprağa verildi - Son Dakika
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Şehit Uzman Çavuş, Erzurum'da gözyaşlarıyla toprağa verildi

6 saat önce

BARIŞ Pınarı Harekatı kapsamında Suriye'nin Tel Abyad kentinde görev yaparken PKK/YPG'li teröristlerin roketatarlı saldırısında ağır yaralanan, kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Uzman Çavuş Rahmi Kaya (27), memleketi Erzurum'da düzenlenen törenin ardından gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Şehit Uzman Çavuş, Erzurum'da gözyaşlarıyla toprağa verildi, System.String[]

BARIŞ Pınarı Harekatı kapsamında Suriye'nin Tel Abyad kentinde görev yaparken PKK/ YPG'li teröristlerin roketatarlı saldırısında ağır yaralanan, kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Uzman Çavuş Rahmi Kaya (27), memleketi Erzurum'da düzenlenen törenin ardından gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütlerinden arındırılan Suriye'nin Tel Abyad kentinde PKK/YPG'li teröristlerin roketatarlı saldırısında yaralanıp, tedaviye alındığı Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Rahmi Kaya'nın cenazesi, dün askeri uçakla Erzurum'a getirildi. Şehidin cenazesi havalimanında törenle karşılanarak Mareşal Çakmak Hastanesi Morguna konuldu.

Şehit askerin cenazesi, 2020'nin ilk günü sabah saatlerinde hastaneden alınarak merkez Yakutiye ilçesindeki Narmanlı Camii'ne getirildi. Şehit askerin annesi Güllü, babası Abdurrahman ile kız kardeşi Ayşe Kaya, Türk bayrağına sarılı tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Acılı aileyi yakınları ve törene katılanlar teselli etmeye çalıştı.

Narmanlı Camii'ndeki cenaze namazına, Vali Okay Memiş, AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, 9'uncu Kolordu Komutanı Tümgeneral Veli Tarakçı, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Semih Okyar, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, askerler ve binlerce Erzurumlu katıldı.

Müftü Hasan Hüsnü Sula, kıldırdığı cenaze namazı sonrası cemaatten helallik istedi. Müftünün dua etmesinin ardından askerler, şehit Rahmi Kaya'nın Türk bayrağına sarılı tabutunu top aracına kadar taşıdı. Tekbirler getiren kalabalık, tabutun çevresinden hiç ayrılmadı.

Askerlerin omuzladığı şehit cenazesi bir süre top arabasında taşındı. Şehit askerin cenazesi, Karskapı Şehitliğinde dua ve gözyaşları arasında toprağa verildi.


Barış Pınarı Harekatı, Suriye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 01:21 Kaynak: DHA
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