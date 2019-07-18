Son Dakika Haberleri: Şehit Uzman Çavuş Gökçü, son yolculuğuna uğurlandı
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Şehit Uzman Çavuş Gökçü, son yolculuğuna uğurlandı

8 dakika önce

Şırnak'ta el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Soner Gökçü'nün cenazesi, memleketi Adana'da toprağa verildi.

Şehit Uzman Çavuş Gökçü, son yolculuğuna uğurlandı, System.String[]
Şırnak'ta el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Soner Gökçü'nün cenazesi, memleketi Adana'da toprağa verildi.
Şırnak, Adana, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 03:07 
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