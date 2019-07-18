Şehit Uzman Çavuş Gökçü, son yolculuğuna uğurlandı
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Şırnak'ta el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Soner Gökçü'nün cenazesi, memleketi Adana'da toprağa verildi.
Şırnak
'ta el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Soner Gökçü'nün cenazesi, memleketi Adana
'da toprağa verildi.
Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 03:07
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