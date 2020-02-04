Şehit Uzman Çavuş Gökhan Orhan, son yolculuğuna uğurlandı (2) - Yeniden - Son Dakika

Şehidin cenaze namazını Afyonkarahisar İl Müftüsü Şükrü Kabukçu kıldırdı. Helallik alınmasının ardından Şehit Ulaştırma Uzman Çavuş Gökhan Orhan'ın naaşı önce tören mangası, ardından vatandaşların omuzlarında toprağa verilmek üzere uğurlandı. Baba Ali Orhan'ın da vatandaşlarla tabuta omuz verdiği görüldü. Orhan'ın cenazesi ilçe şehitliğinde toprağa verildi.

Suriye 'nin İdlib kentinde rejim güçlerinin saldırısı sonucu şehit olan askerlerden Ulaştırma Uzman Çavuş Gökhan Orhan'ın cenazesi, dün gece uçakla getirildiği Afyonkarahisar'dan, bugün öğle saatlerinde ailesinin oturduğu Sandıklı ilçesine getirildi. Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, ambulansla, annesi Fatma (50) ve babası Ali Orhan 'ın (54) oturduğu ilçe merkezindeki Ece Mahallesi'ndeki evin önüne getirildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

Türkiye sınırına iki günde 40 bin sivil göç etti