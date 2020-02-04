Şehit Uzman Çavuş Gökhan Orhan, son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Şehidin cenaze namazını Afyonkarahisar İl Müftüsü Şükrü Kabukçu kıldırdı. Helallik alınmasının ardından Şehit Ulaştırma Uzman Çavuş Gökhan Orhan'ın naaşı önce tören mangası, ardından vatandaşların omuzlarında toprağa verilmek üzere uğurlandı. Baba Ali Orhan'ın da vatandaşlarla tabuta omuz verdiği görüldü. Orhan'ın cenazesi ilçe şehitliğinde toprağa verildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

Türkiye sınırına iki günde 40 bin sivil göç etti