Şehit Uzman Çavuş Hasan Çatal'ın gururlandıran yaşamını gazi ağabeyi anlattı - Son Dakika
Üye Girişi

Şehit Uzman Çavuş Hasan Çatal'ın gururlandıran yaşamını gazi ağabeyi anlattı

08.06.2022 12:27

Pençe Kartal-2 Harekatı'nda geçen yıl yaralanan, iyileşir iyileşmez hiç düşünmeden görevinin başına dönen ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 28 Mayıs'ta şehit olan Piyade Uzman Çavuş Hasan Çatal, fedakarlıklarla dolu bir ömür sürdü.

Pençe Kartal-2 Harekatı'nda geçen yıl yaralanan, iyileşir iyileşmez hiç düşünmeden görevinin başına dönen ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 28 Mayıs'ta şehit olan Piyade Uzman Çavuş Hasan Çatal, fedakarlıklarla dolu bir ömür sürdü.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında Ankara'da Genelkurmay Başkanlığı önünde yaralanarak gazi olan ve çenesindeki platinlerle yaşayan öğretmen Ömer Faruk Çatal (38), teröristlerce yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan ve Konya'da son yolculuğuna uğurlanan kardeşi Piyade Uzman Çavuş Hasan Çatal'ı (33) AA muhabirine anlattı.

Çatal, daha önce Tunceli ve Eğirdir'de görev yapan, bir yıldır da Hakkari'de bulunan kardeşinin birçok operasyona katıldığını söyledi.

Kardeşinin vatan ve görev aşkının tarifsiz olduğunu vurgulayan Çatal, "Hasan, geçen sene martta gazi olmuştu. Pençe Kartal-2 Harekatı'nda bacağına şarapnel isabet etmişti. Yaklaşık 45 gün GATA'da tedavi oldu, sonrasında hemen görevine döndü. Gazi olduğunda onu getiren arkadaşına 'Şehit olursam da beni sen götür.' demiş. Naaşını da o arkadaşı getirdi." dedi.

Annesi vefat ettiğinde yurt dışında görevdeymiş

Çatal, kardeşinin cenazesini vasiyeti üzerine annesinin yanında defnettiklerini belirterek şöyle devam etti:

"Annem kanserden vefat ettiğinde kardeşim Bosna Hersek'teydi. Salgından dolayı uçuşlar yasaklandığı için gelemedi. Annemizi onsuz defnettik. Geldiğinde annemin mezarına ve yanına iki tane çam dikmiş. Babama da 'Annemi öldüğünde göremedim, beni buraya gömün, bari yanına yatayım.' demiş. Babam, 'Sırada ben varım, iki çocuğunla sana ne oluyor?' deyince, o da 'Asıl sırada ben varken sana ne oluyor baba.' demiş. Böyle bir vasiyeti vardı. Şehitliğe defnetmek isterdik ama kardeşimin vasiyetini yerine getirmek bizim görevimizdi."

Kardeşinin çok sevildiğini, sevecen ve şakacı olduğunu, çok kısa süre birlikte görev yaptığı arkadaşlarının bile cenazeye geldiğini anlatan Çatal, aynı zamanda her göreve önde giden ve kendisini arkadaşlarına siper eden kardeşinin kahramanlıklarını arkadaşlarından dinlemenin çok daha gururlandırıcı olduğunu ifade etti.

"Üzüntümüz tarifsiz ama yaşadığımız gurur daha fazla"

Çatal, üzüntülerinin tarifsiz ancak yaşadıkları gururun daha fazla olduğunu dile getirerek, "Kardeşim en küçüğümüzdü. Bize göre de boyu biraz kısaydı. Boyuyla ilgili ona şakalar yapardık. 'İsminin başına ne koysak yakışıyor.' derdik. 'Ya abi öyle demeyin.' derdi. Şimdi isminin başına şehit kelimesi konuldu, en çok yakışan da bu oldu. Peygamber Efendimize komşu oldu. Cennette olduğunu biliyoruz. İnşallah şefaatçimiz olur." diye konuştu.

Tüm ailesinin vatan uğruna gözünü kırpmadan canını verebileceğini söyleyen Çatal, şunları kaydetti:

"Benim ikinci oğlum askerleri çok sever. Kardeşim ne yaparsa, tırmanma, sürünme, aynılarını yapmaya çalışırdı. Sürekli komando şarkıları ezberliyor. Allah'ın izniyle biz de asker yetiştiriyoruz. 'Bir ölür, bin diriliriz' derler ya biz öyleyiz işte. Benim diğer kardeşim de asker, ağabeyim polis. Ben de 15 Temmuz gazisiyim. Silahlı personel değilim ama her zaman göreve hazırım."

Şehit Uzman Çavuş Hasan Çatal'ın gururlandıran yaşamını gazi ağabeyi anlattı
Şehit Uzman Çavuş Hasan Çatal'ın gururlandıran yaşamını gazi ağabeyi anlattı
Şehit Uzman Çavuş Hasan Çatal'ın gururlandıran yaşamını gazi ağabeyi anlattı
Şehit Uzman Çavuş Hasan Çatal'ın gururlandıran yaşamını gazi ağabeyi anlattı

YORUMLAR
500
Şehit uzman çavuş kabri başında dualarla anıldı Şehit uzman çavuş kabri başında dualarla anıldı Şehit aileleri ve gazilerin GAP gezisi istekleri yerine getirildi Şehit aileleri ve gazilerin GAP gezisi istekleri yerine getirildi
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şehit Uzman Çavuş Hasan Çatal'ın gururlandıran yaşamını gazi ağabeyi anlattı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
12:52 Dünyadaki en derin noktaya 12 saatte indi! Bilim insanının okyanusun dibinde gördüğü balığın adı: Cehennem Bombacısı
12:34 Berlin'de kalabalığın arasına giren otomobil, 1 kişinin ölümüne 30 kişinin ise yaralanmasına neden oldu!
12:31 Bahar Candan'dan Ebru Gündeş'e Rassan Khoshnaw uyarısı: Hastalıklı ruh yapısı var, benim elimi yaktı
12:29 Bakan Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ile Ankara'da görüştü! Tahıl krizi için üzerinde durdukları plandan bahsetti
12:27 İntihar eden Eda Nur'un davasında beraatın gerekçesi ortaya çıktı: Cinsel ilişkinin rıza dışı olduğu saptanamadı
12:18 Duş alan kadını dikizlerken kocasına yakalanan tacizci ilk ifadesinde "Bir anda kendimi kaybettim" dedi!
12:03 Akşener'den Erdoğan'a sert sözler: Türkiye'yi düze çıkartacağız! Sen de muhalefet sıralarından memleket nasıl yönetilirmiş kıskançlıkla izleyeceksin
12:03 İbrahim Tatlıses'in "Paramı hesaplayacak matematikçi bulamıyorum" sözlerine İlyas Salman'dan beğeni toplayan cevap!
12:00 Halı saha maçında kaydedilen görüntü gündem oldu! Çekilen şutla top, dördüncü katta bulunan bir eve girdi
11:37 Asgari ücretin yükseltilmesi gerektiğini söyleyen MÜSİAD Başkanı Asmalı: Enflasyon düşmezse verilen zamlar anlamsız kalıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.06.2022 13:01:48. #1.13#
SON DAKİKA: Şehit Uzman Çavuş Hasan Çatal'ın gururlandıran yaşamını gazi ağabeyi anlattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement