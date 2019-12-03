Son Dakika Haberleri: Şehit uzman çavuş, hatay'da toprağa verildi
Son Dakika Güncel Şehit uzman çavuş, hatay'da toprağa verildi - Son Dakika

Şehit uzman çavuş, hatay'da toprağa verildi

6 saat önce

Şehit Uzman Çavuş, Hatay'da toprağa verildiBarış Pınarı Harekatı'nda terörden arındırılan Tel Abyad kentinde PKKPYD'li teröristlerin havanlı saldırısında şehit olan Uzman Çavuş Harun Çınar (22), Hatay'da gözyaşları arasında toprağa verildi.

Şehit Uzman Çavuş, Hatay'da toprağa verildi

Barış Pınarı Harekatı'nda terörden arındırılan Tel Abyad kentinde PKKPYD'li teröristlerin havanlı saldırısında şehit olan Uzman Çavuş Harun Çınar (22), Hatay'da gözyaşları arasında toprağa verildi.

Suriye'nin Tel Abyad kentinde PKKPYD'li teröristlerin havanlı saldırısında şehit olan Uzman Çavuş Harun Çınar'ın cenazesi, Antakya ilçesi Bitiren Mahallesi'ndeki baba ocağına getirildi. Şehit Çınar için baba ocağında alınan helalliğin ardından Bitiren Mahallesi Camii'nde tören düzenlendi. Törene Adalet Bakanı Yardımcısı Zekeriya Birkan, Hatay Valisi Rahmi Doğan, AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Büyükşehir Belediyesi Başkanı Lütfü Savaş ile çok sayıda kişi katıldı. Törende bekar olan şehit Çınar'ın annesi Emine ve babası Hikmet Çınar, güçlükle ayakta durabildi. Şehit oğullarının tabutunun başında gözyaşlarına boğulan anne Emine Çınar'ı kadın askerler teselli etti. Şehidin ağabeyleri İhsan ve Gökhan Çınar da bir an olsun tabutun başından ayrılmadı. Şehit Çınar, kılınan cenaze namazının ardından Bitiren Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Şehit uzman çavuş, hatay'da toprağa verildi

Hatay, Çınar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 05:28 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Şehit Uzman Onbaşı Mehmet Acar'ın bebeğine vasiyet ettiği isim verildi
Şehidin vasiyetiyle yeni doğan kızına İkranur ismi verildi Hakkari'de silah kazasında yaralanan asker şehit oldu ABD Temsilciler Meclisi, Trump hakkındaki azil raporunu açıkladı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.12.2019 00:14:57. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şehit uzman çavuş, hatay'da toprağa verildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]