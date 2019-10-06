Son Dakika Haberleri: Şehit uzman çavuş için mevlit okundu
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Şehit uzman çavuş için mevlit okundu

1 saat önce

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde 2017'de şehit olan Piyade Uzman Çavuş Yahya Acar için Havza'da mevlit okutuldu.

Şehit uzman çavuş için mevlit okundu, System.String[]

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde 2017'de şehit olan Piyade Uzman Çavuş Yahya Acar için Havza'da mevlit okutuldu.

Mısmılağaç Mahallesi Camisi'nde öğle namazı öncesi okunan mevlidin ardından şehitler için dua edildi ve Şehit Acar'ın ailesi tarafından şehidin baba evinde yemek ikramı yapıldı.

Mevlide, Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, Havza Garnizon Komutanı Personel Yüzbaşı Bahadır Çay, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Alpaslan Bostancı, AK Parti İlçe Başkanı Kadir Kayan, Muharip Gaziler Havza Temsilcisi Harun Saat, Belediye Meclis Üyeleri Harettin Şahin, Azem Sözen, mahalle sakinleri ve davetliler katıldılar.

Çukurca, Hakkari, Havza, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 03:12 Kaynak: AA
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