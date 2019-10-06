Son Dakika Haberleri: Şehit uzman çavuş için tören
Son Dakika Güncel Haber

Şehit uzman çavuş için tören

4 dakika önce

Şanlıurfa'da dün askeri midibüs ile tırın çarpışması sonucu şehit olan Uzman Çavuş İsmail Türk için askeri tören düzenlendi.

Şanlıurfa'da dün askeri midibüs ile tırın çarpışması sonucu şehit olan Uzman Çavuş İsmail Türk için askeri tören düzenlendi.

Şehit Türk'ün Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınan Türk bayrağına sarılı tabutu, cenaze nakil aracıyla Şanlıurfa GAP Havalimanı'na getirildi.

Buradaki törende saygı duruşunda bulunulmasının ardından şehidin öz geçmişi okundu, dua edildi. Şehidin tabutu, askerler tarafından omuzlanarak uçağa konuldu ve memleketi Tokat'a uğurlandı.

Törene, şehidin yakınları, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, 20. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Oktay Ağbuga, İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş, İl Jandarma Komutanı Albay Eyüp Sabri Kirişçi ile askeri erkan katıldı.

Bu arada, geçen yıl evlenen şehidin eşi Kezban Türk'ün 4 aylık hamile olduğu öğrenildi.

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesi Taşlıhöyük mevkisinde dün, Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığına bağlı JÖH timini taşıyan midibüs ile tırın çarpışması sonucu Uzman Çavuş İsmail Türk şehit olmuş, 14 asker de yaralanmıştı.

Şehit uzman çavuş için tören

Şanlıurfa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 11:25 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



2 askerin şehit düştüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı!
Şanlıurfa'da askeri midibüs ile TIR çarpıştı: 1 asker şehit oldu Akçakale ve Irak sınırına askeri sevkiyat yapıldı 5 Alman vatandaşı terör suçlamasıyla Türkiye'de gözaltına alındı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.10.2019 11:30:28. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şehit uzman çavuş için tören
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]