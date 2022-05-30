Şehit uzman çavuş Sancak'ın cenazesi Samsun'da

PENÇE-Kilit operasyon bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş İslam Sancak'ın (30) cenazesi, memleketi Samsun'a getirildi.

Pençe-Kilit Operasyonu'nda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Sancak'ın Türk bayrağına sarılı tabutu, askeri uçakla Çarşamba Havalimanı'na getirildi. Cenazeyi şehidin annesi Hanım Sancak ve kardeşlerinin yanı sıra Vali Zülkif Dağlı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ile askeri erkan karşıladı. Hanım Sancak, "İslam, ben seni öyle mi gönderdim oğlum?" diyerek gözyaşı döktü. 6 kardeş oldukları öğrenilen şehidin babasının, 2012 yılında hayatını kaybettiği, 4 ay önce de nişanlandığı ve düğün hazırlığında olduğu öğrenildi. Şehit Sancak'ın cenazesi, ikindi vakti kılınacak namazın ardından Tekkeköy ilçesinde toprağa verilecek.