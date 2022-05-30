Şehit uzman çavuş Sancak'ın cenazesi Samsun'da - Son Dakika
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Şehit uzman çavuş Sancak'ın cenazesi Samsun'da

30.05.2022 13:37
Şehit uzman çavuş Sancak'ın cenazesi Samsun'da

Kilit operasyon bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş İslam Sancak'ın (30) cenazesi, memleketi Samsun'a getirildi.

PENÇE-Kilit operasyon bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş İslam Sancak'ın (30) cenazesi, memleketi Samsun'a getirildi.

Pençe-Kilit Operasyonu'nda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Sancak'ın Türk bayrağına sarılı tabutu, askeri uçakla Çarşamba Havalimanı'na getirildi. Cenazeyi şehidin annesi Hanım Sancak ve kardeşlerinin yanı sıra Vali Zülkif Dağlı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ile askeri erkan karşıladı. Hanım Sancak, "İslam, ben seni öyle mi gönderdim oğlum?" diyerek gözyaşı döktü. 6 kardeş oldukları öğrenilen şehidin babasının, 2012 yılında hayatını kaybettiği, 4 ay önce de nişanlandığı ve düğün hazırlığında olduğu öğrenildi. Şehit Sancak'ın cenazesi, ikindi vakti kılınacak namazın ardından Tekkeköy ilçesinde toprağa verilecek.


Şehit uzman çavuş Sancak'ın cenazesi Samsun'da
Şehit uzman çavuş Sancak'ın cenazesi Samsun'da
Şehit uzman çavuş Sancak'ın cenazesi Samsun'da
Şehit uzman çavuş Sancak'ın cenazesi Samsun'da
Şehit uzman çavuş Sancak'ın cenazesi Samsun'da
Şehit uzman çavuş Sancak'ın cenazesi Samsun'da
Şehit uzman çavuş Sancak'ın cenazesi Samsun'da
Şehit uzman çavuş Sancak'ın cenazesi Samsun'da
Şehit uzman çavuş Sancak'ın cenazesi Samsun'da
Şehit uzman çavuş Sancak'ın cenazesi Samsun'da
Şehit uzman çavuş Sancak'ın cenazesi Samsun'da
Şehit uzman çavuş Sancak'ın cenazesi Samsun'da
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Acı haberi MSB duyurdu! Pençe-Kilit operasyonu bölgesindeki çatışmada 1 askerimiz şehit oldu Acı haberi MSB duyurdu! Pençe-Kilit operasyonu bölgesindeki çatışmada 1 askerimiz şehit oldu Şehit Piyade Uzman Çavuş İslam Sancak'ın cenazesi Samsun'a getirildi Şehit Piyade Uzman Çavuş İslam Sancak'ın cenazesi Samsun'a getirildi
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Şehit uzman çavuş Sancak'ın cenazesi Samsun'da - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şehit uzman çavuş Sancak'ın cenazesi Samsun'da - Son Dakika
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