ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ İSLAM SANCAK'IN CENAZESİ SAMSUN'DA - Son Dakika
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ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ İSLAM SANCAK'IN CENAZESİ SAMSUN'DA

30.05.2022 19:35

Kilit operasyon bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş İslam Sancak'ın (30) cenazesi memleketi Samsun'a getirildi.

PENÇE-Kilit operasyon bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş İslam Sancak'ın (30) cenazesi memleketi Samsun'a getirildi.

Pençe-Kilit Operasyonu'nda şehit olan Piyade Uzman Çavuş İslam Sancak'ın bayrağa sarılı cenazesi askeri uçakla Çarşamba Havalimanı'na getirildi. Cenazeyi şehidin annesi Hanım Sancak ve kardeşlerinin yanı sıra, Vali Zülkif Dağlı, Belediye Başkanı Mustafa Demir ile askeri erkan karşıladı. Anne Hanım Sancak'ın, 'İslam, ben seni öyle mi gönderdim oğlum' diyerek gözyaşı dökmesi yürekleri dağladı. 6 kardeş oldukları öğrenilen şehidin babasının 2012 yılında vefat ettiği, 4 ay öncede nişanlanarak düğün hazırlığı yaptığı öğrenildi. Şehidin cenazesi ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından aile Tekkeköy ilçesinde toprağa verilecek. (DHA)

ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ İSLAM SANCAK'IN CENAZESİ SAMSUN'DA
ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ İSLAM SANCAK'IN CENAZESİ SAMSUN'DA
ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ İSLAM SANCAK'IN CENAZESİ SAMSUN'DA
ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ İSLAM SANCAK'IN CENAZESİ SAMSUN'DA

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Acı haberi MSB duyurdu! Pençe-Kilit operasyonu bölgesindeki çatışmada 1 askerimiz şehit oldu Acı haberi MSB duyurdu! Pençe-Kilit operasyonu bölgesindeki çatışmada 1 askerimiz şehit oldu Şehit uzman çavuş Sancak'ın cenazesi Samsun'da Şehit uzman çavuş Sancak'ın cenazesi Samsun'da
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ İSLAM SANCAK'IN CENAZESİ SAMSUN'DA - Son Dakika


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