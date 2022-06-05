Şehit uzman çavuş kabri başında dualarla anıldı - Son Dakika
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Şehit uzman çavuş kabri başında dualarla anıldı

05.06.2022 16:05
Şehit uzman çavuş kabri başında dualarla anıldı

Samsun'un Bafra ilçesinde şehit Jandarma Uzman Çavuş Musa Bayrak şehadetinin 7. yılında kabrinin başında dualarla anıldı.

Samsun'un Bafra ilçesinde şehit Jandarma Uzman Çavuş Musa Bayrak şehadetinin 7. yılında kabrinin başında dualarla anıldı.

Ağrı Doğubayazıt İlçe Jandarma Komutanlığında görevini ifa ederken 5 Haziran 2015 tarihinde kaçakçılara yönelik düzenlenen operasyon esnasında meydana gelen elim bir silah kazası sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Musa Bayrak şahadetinin 7. yılında Bafra Şehitliğinde kabrinin başında dualarla anıldı. Okunan Yasini Şerif ve duanın ardından program sona erdi.

Anma törenine Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı (Tügşav) Bafra Şube Başkanı Mümine Ersin, vakfın üyeleri, İlçe Jandarma Komutanlığı personeli ve şehidin yakınları katıldı. - SAMSUN

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Kaynak: İHA

Jandarma, Hisarcık, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Şehit uzman çavuş kabri başında dualarla anıldı - Son Dakika

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