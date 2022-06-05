Ağrı Doğubayazıt İlçe Jandarma Komutanlığında görevini ifa ederken 5 Haziran 2015 tarihinde kaçakçılara yönelik düzenlenen operasyon esnasında meydana gelen elim bir silah kazası sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Musa Bayrak şahadetinin 7. yılında Bafra Şehitliğinde kabrinin başında dualarla anıldı. Okunan Yasini Şerif ve duanın ardından program sona erdi.

Kaynak: İHA

Jandarma, Hisarcık, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Şehit uzman çavuş kabri başında dualarla anıldı - Son Dakika

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