Şehit Uzman Çavuş Kara mezarı başında anıldı - Son Dakika

Şehit Jandarma uzman Çavuş Kara'nın şahadetinin seneyi devriyesi münasebetiyle İl Jandarma Komutanlığında görevli personel, şehidin ailesini ziyaret ettikten sonra mezarlığa giderek dua ettiler. Ayrıca jandarma personeli Deliosman Köyünde ikamet eden Gazi Haşim Şahan'i evinde ziyaret ettiler.

Siirt 'in Baykan ilçesinde askeri zırhlı aracın devrilmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Halil İbrahim Kara , şahadetinin seneyi devriyesinde jandarma personeli tarafından mezarında ziyaret edildi.

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