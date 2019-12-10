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Şehit Uzman Çavuş Kemal Sayar son yolcuğuna uğurlandı

7 saat önce

Şırnak'ın İdil ilçesinde PKK'lı teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Kemal Sayar'ın cenazesi, memleketi Samsun'un Havza ilçesinde toprağa verildi.

Şehit Uzman Çavuş Kemal Sayar son yolcuğuna uğurlandı, System.String[]

Şırnak'ın İdil ilçesinde PKK'lı teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Kemal Sayar'ın cenazesi, memleketi Samsun'un Havza ilçesinde toprağa verildi.

Şehidin dün akşam ilçeye getirilen naaşı, Havza Devlet Hastanesi morgundan alınarak Gidirli Mahallesi'ndeki baba evine getirildi.

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy ile Vali Osman Kaymak, koluna girdikleri şehit babası Mehmet Sayar'ı teselli etti.

Şehidin eşi Sennur ile çocukları 11 yaşındaki Yağız ve 12 yaşındaki İdil Sayar da tabudun başında gözyaşı döktü.

Helallik alınmasından sonra şehit Sayar'ın cenazesi, öğle vakti İl Müftüsü Veysel Çakı'nın kıldırdığı cenaze namazının ardından aile kabristanlığında defnedildi.

Törene şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Bakan Yardımcısı Ersoy, Vali Kaymak, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Garnizon Komutanı Topçu Albay Recep Ali Üstün, İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal, milletvekilleri, askeri ve mülki erkan ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Annesi 2005 yılında vefat eden ve 4 kardeşi bulunan şehidin evli ve iki çocuk babası olduğu öğrenildi.

Kemal Sayar, Havza, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 01:58 Kaynak: AA
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