Şehit Uzman Çavuş Keskin, Milas'tan Aydın'a uğurlandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Şehit Uzman Çavuş Keskin, Milas'tan Aydın'a uğurlandı - Son Dakika

Şehit Uzman Çavuş Keskin, Milas'tan Aydın'a uğurlandı

30 dakika önce

Van Bahçesaray kara yolunda meydana gelen çığ felaketinde kar altında kalan iki kişiyi kurtarmaya çalışan ekipte yer alan ve meydana gelen ikinci çığ felaketinde şehit düşen Aydınlı Jandarma Uzman Çavuş Muammer Keskin'in Türk bayrağına sarılı naaşı askeri uçakla Milas-Bodrum Havalimanı'na getirildi.

Şehit Uzman Çavuş Keskin, Milas'tan Aydın'a uğurlandı, System.String[]

Van Bahçesaray kara yolunda meydana gelen çığ felaketinde kar altında kalan iki kişiyi kurtarmaya çalışan ekipte yer alan ve meydana gelen ikinci çığ felaketinde şehit düşen Aydınlı Jandarma Uzman Çavuş Muammer Keskin'in Türk bayrağına sarılı naaşı askeri uçakla Milas-Bodrum Havalimanı'na getirildi.


Milas Kaymakamı Eren Arslan, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, Muğla İl Jandarma Komutanı Yardımcısı Albay Erdem Karaman, Milas Garnizon Komutanı Albay Emel Demiryakan, Milas Cumhuriyet Başsavcısı Hayrullah Yapar, Milas Emniyet Müdürü Erman Akkaya, Milas Jandarma Komutanı Yarbay Hayrettin Fidan, Milas Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Çayırlı, şehit ailesi ve yakınlarının katıldığı törende şehidin naaşı tören mangası tarafından uçaktan indirilerek cenaze nakil aracına kadar omuzlarda taşındı.


Gözyaşları eşliğinde nakil aracına konulan Şehit Keskin, törenin ardından karayoluyla memleketi Aydın'ın Çine ilçesine gönderildi.


Aydın Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, Şehit Keskin'in cenazesi 7 Şubat Cuma günü Çine Merkez Çarşı Camisinde Cuma namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Karahayıt Köy Mezarlığı'nda toprağa verilecek. - MUĞLA

Keskin, Milas, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 12:05 Kaynak: İHA
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