Son Dakika Haberleri: Şehit uzman çavuş, Kırıkkale'de toprağa verildi
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Şehit uzman çavuş, Kırıkkale'de toprağa verildi

1 saat önce

SİİRT'in Eruh ilçesinde PKK'lı teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Uzman Çavuş Yasin Baran (25) Kırıkkale'de düzenlenen törenle toprağa verildi.

Şehit uzman çavuş, Kırıkkale'de toprağa verildi, System.String[]
SİİRT'in Eruh ilçesinde PKK'lı teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Uzman Çavuş Yasin Baran (25) Kırıkkale'de düzenlenen törenle toprağa verildi.
Eruh ilçesi kırsalında dün gerçekleştirilen operasyonda PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Uzman Çavuş Yasin Baran için memleketi Kırıkkale'de cenaze töreni düzenlendi. Nur Camii'ndeki törene şehidin ailesi  ve yakınları ile İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Selami Aslan, AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can, MHP Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk, CHP Kırıkkale Milletvekili Ahmet Önal, Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı ve çok sayıda kişi katıldı.
'AĞLAMAYACAĞIM, DÜŞMANLARI SEVİNDİRMEYECEĞİM'
Şehidin babası Fuat, annesi Pakize, ağabeyleri Mahmut, Oktay ve ablası Ayşegül Baran törende gözyaşlarına boğuldu. Şehidin yakınları, Türk bayrağına sarılı tabutun başında ağladı. Şehidin ağabeyi Mahmut Baran, kardeşinin fotoğrafını öperek, "Ağlamayacağım, düşmanları sevindirmeyeceğim, kurban olurum sana" dedi.
Şehit Yasin Baran'ın cenazesi, ikindi namazı ardından kılınan cenaze namazından sonra Kırıkkale Şehitliğinde gözyaşları arasında toprağa verildi.


- Kırıkkale
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 06:05 Kaynak: DHA
Kırıkkale, Eruh, Güncel
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