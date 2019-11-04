Son Dakika Haberleri: Şehit Uzman Çavuş, Konya'da toprağa verildi
Son Dakika Güncel Şehit Uzman Çavuş, Konya'da toprağa verildi

Şehit Uzman Çavuş, Konya'da toprağa verildi

7 saat önce

İZMİR'de, Foça 7'nci Jandarma Komando Er Eğitim Alay Komutanlığı'ndaki eğitim sırasında fenalaşıp, kaldırıldığı hastanede şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Yaralı (23), memleketi Konya'da düzenlenen törenin ardından gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Şehit Uzman Çavuş, Konya'da toprağa verildi, System.String[]

İZMİR'de, Foça 7'nci Jandarma Komando Er Eğitim Alay Komutanlığı'ndaki eğitim sırasında fenalaşıp, kaldırıldığı hastanede şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Yaralı (23), memleketi Konya'da düzenlenen törenin ardından gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Yaralı, dün eğitim sırasında fenalaşıp, kaldırıldığı Foça Devlet Hastanesi'nde tüm müdahaleye rağmen şehit oldu. Şehit Yaralı'nın cenazesi bugün memleketi Konya'ya getirildi. Sancak Camiinde düzenlenen törene Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, protokol üyeleri ile şehidin annesi Havva, babası Ahmet, yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Baba Ahmet Yaralı, oğlunun tabunun başında, "Hakkını helal et paşam. Bir oğlum daha var. Onun canı da vatan için feda olsun" dedi.

Törene katılanlara "Hakkınızı helal edin" diyen baba Yaralı, oğluna asker selamı vererek veda etti. Şehit Yaralı, kılınan cenaze namazın ardından Yediler Mezarlığı'nda toprağa verildi.


Konya, Foça, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 10:18 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son dakika: Türk istihbaratı, Bağdadi'nin ablası Rasmiya Awad'ı Azez yakınlarında yakaladı
Gazeteci Ahmet Altan Silivri Cezaevi'nden tahliye edildi Son Dakika: Hakkında tahliye kararı verilen Nazlı Ilıcak cezaevinden çıktı: İçeride kalanları Allah kurtarsın Bülent Arınç'tan tartışılan sözlerine açıklık getirdi: Kandırılanları azılı militanlardan ayırmak gerekir

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.11.2019 05:42:28. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şehit Uzman Çavuş, Konya'da toprağa verildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]