ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ KUBİLAY ÇON, TOPRAĞA VERİLDİ - Son Dakika
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ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ KUBİLAY ÇON, TOPRAĞA VERİLDİ

23.04.2022 19:21

Kilit Operasyon bölgesinde, teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Kubilay Çon (24), memleketi Samsun'un Havza ilçesinde toprağa verildi.

Kilit Operasyon bölgesinde, teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Kubilay Çon (24), memleketi Samsun'un Havza ilçesinde toprağa verildi.

Şehit Piyade Uzman Çavuş Kubilay Çon'un cenazesi askeri uçakla Amasya Merzifon Havalimanı'na, buradan da kara yoluyla memleketi Samsun'un Havza ilçesine bağlı Kamlık Mahallesi'ne getirildi. Bekar ve 4 kardeşin en büyüğü olan şehit Çon için burada tören düzenlendi. Törene şehidin ailesi ve yakınları, Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak, Samsun Valisi Zülkif Dağlı ile protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Babası Alper ve annesi Hafize Çon ile kardeşleri, şehidin tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Kamlık Mahallesi Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından şehit Kubilay Çon, gözyaşları arasında toprağa verildi.

ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ KUBİLAY ÇON, TOPRAĞA VERİLDİ
ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ KUBİLAY ÇON, TOPRAĞA VERİLDİ
ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ KUBİLAY ÇON, TOPRAĞA VERİLDİ
ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ KUBİLAY ÇON, TOPRAĞA VERİLDİ

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Piyade Uzman Çavuş, Amasya, Samsun, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ KUBİLAY ÇON, TOPRAĞA VERİLDİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ KUBİLAY ÇON, TOPRAĞA VERİLDİ - Son Dakika
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