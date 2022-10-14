Şehidin kız kardeşi, ağabeyinin parkasını giyip beresini taktı - Son Dakika
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Şehidin kız kardeşi, ağabeyinin parkasını giyip beresini taktı

14.10.2022 15:33

Şehidin kız kardeşi, ağabeyinin parkasını giyip beresini taktı Şehit Uzman Çavuş Kürşat Sert, Elbistan ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı Van'ın Çatak ilçesi kırsalında güvenlik güçleri ile teröristler arasında çıkan çatışmada şehit olan Uzman Çavuş Kürşat Sert Kahramanmaraş'ın Elbistan...

Şehidin kız kardeşi, ağabeyinin parkasını giyip beresini taktı

Şehit Uzman Çavuş Kürşat Sert, Elbistan ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı

KAHRAMANMARAŞ - Van'ın Çatak ilçesi kırsalında güvenlik güçleri ile teröristler arasında çıkan çatışmada şehit olan Uzman Çavuş Kürşat Sert Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde dualar ve gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.

Van İl Jandarma Komutanlığınca, PKK/KCK terör örgütüne yönelik olarak başlatılan Şehit Cem Akdoğan operasyonu çerçevesinde Van'ın Çatak ilçesi Karataş Çukurları mevkiinde teröristlerle girilen çatışmada şehit düşen Şehit Kürşat Sert için Elbistan ilçesinde cenaze töreni düzenlendi.

Şehidin naaşı, baba ocağında helallik alınmasının ardından törenin düzenleneceği alana getirildi. Cenaze töreninde baba Şahap ve anne Nuran Sert, güçlükle ayakta durabildi. Şehidin ablası Kübra ile kardeşleri Abdullah ve Ebrar Sert gözyaşlarına boğuldu. Şehidin kız kardeşi Ebrar, ağabeyinin parkasını giyip beresini taktı. Ağabeyini asker selamıyla uğurlayan Ebrar Sert, "Oy şehidim, şanlı şehidim arkandayım ağabeyim. Ağabeyim melek oldu. Kurban olduğum' dedi.

Baba Şahap Sert, oğlunun fotoğrafına bakıp, "Sen şehit oldun ben de şehit babası" dedi.

Şehidin babasını İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı ve Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Orgeneral Ali Çardakçı teselli etti.

Şehit Sert için, Hocazade Camiinde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze töreninde baba Şahap ve anne Nuran Sert, güçlükle ayakta durabildi. Şehidin ablası Kübra ile kardeşleri Abdullah ve Ebrar Sert de, gözyaşlarına boğuldu. Cenaze namazı öncesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın taziye mesajı okundu.

İl Müftü Vekili Ali Canbolat, helallik aldıktan sonra cenaze namazını kıldırdı. Şehidin naaşı, namazın ardından silah arkadaşları tarafından son kez omuzlara alındı. Bir süre omuzlarda taşınan şehidin cenazesi, gözyaşlarıyla ve dualarla Hocazade Mezarlığı'ndaki şehitlikte toprağa verildi.

Cenaze törenine, İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Orgeneral Ali Çardakçı, Vali Ömer Faruk Coşkun, belediye başkanları, milletvekilleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ KÜRŞAT SERT, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ KÜRŞAT SERT, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI Kahramanmaraşlı şehit memleketine uğurlandı Kahramanmaraşlı şehit memleketine uğurlandı
Kaynak: İHA

Elbistan, Çatak, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Şehidin kız kardeşi, ağabeyinin parkasını giyip beresini taktı - Son Dakika

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