Son Dakika Haberleri: Şehit Uzman Çavuş Mehmet Kılınç, dualarla anıldı
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Şehit Uzman Çavuş Mehmet Kılınç, dualarla anıldı

1 saat önce

8 Mayıs 2016 tarihinde Mardin'in Nusaybin ilçesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca döşenen el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Kılınç, şehadetinin 3. yılında dualarla anıldı.

Şehit Uzman Çavuş Mehmet Kılınç, dualarla anıldı, System.String[]
8 Mayıs 2016 tarihinde Mardin'in Nusaybin ilçesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca döşenen el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Kılınç, şehadetinin 3. yılında dualarla anıldı.

Şehit Mehmet Kılınç'ın eşi Ceyda Kılınç tarafından Adıyaman merkez Atatürk İlkokulu bahçesinde düzenlenen mevlit programına, şehidin babası Tayyar Kılınç, Adıyaman Valisi Aykut Pekmez ve eşi Yeşim Pekmez, Garnizon Komutanı Albay Hüseyin Gürfidan, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy ve eşi Ünzile Atasoy, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Fehmi Çelik, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimler Derneği Şube Başkanı Hacı Erdengi, jandarma özel harekat personelleri, şehit aileleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

İkindi namazına müteakip başlayan mevlit programında, Kura'n-ı Kerim ve mevlidi şerif okunarak ilahiler seslendirildi. Vatanın mukaddesatı uğruna canlarını feda eden Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Kılınç ve tüm şehitler dualarla anılarak Allah'tan rahmet dilendi.

Vali Aykut Pekmez ve eşi Yeşim Pekmez, Şehit Uzman Mehmet Kılınç'ın eşi Ceyda Kılınç ve şehidin anne ve babasına yakın ilgi göstererek, üzerinde şehidin fotoğrafının bulunduğu Ay Yıldızlı bir tablo armağan etti.

Vali Aykut Pekmez, okunan mevlidi şerif sonrası şehidin babası Tayyar Kılınç ve eşi Ceyda Kılınç'a başsağlığı ve sabır diledi. Vali Aykut Pekmez'in eşi Yeşim Pekmez ise, şehidin annesini kucaklayarak elini öpüp, başsağlığı ve sabır diledi. - ADIYAMAN
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 10:54 Kaynak: İHA
Mehmet Kılınç, Jandarma, Güncel
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