Son Dakika Haberleri: Şehit Uzman Çavuş Mehmet Taşhan, son yolculuğuna uğurlandı
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Şehit Uzman Çavuş Mehmet Taşhan, son yolculuğuna uğurlandı

1 saat önce

Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde yürütülen Pençe Harekatı'nda, PKK'lı teröristlerce önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu şehit olan 28 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Mehmet Taşhan, Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit Uzman Çavuş Mehmet Taşhan, son yolculuğuna uğurlandı, System.String[]
Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde yürütülen Pençe Harekatı'nda, PKK'lı teröristlerce önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu şehit olan 28 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Mehmet Taşhan, Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.
Necip Fazıl Şehir Hastanesi morgundan alınan Taşhan'ın cenazesi, konvoy eşliğinde helallik alınmak üzere Türkoğlu ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'ndeki babaevine götürüldü.
Daha sonra şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, tören için Türkoğlu Mezarlığı'na getirildi.
Cenaze törenine katılanlar şehidin annesi Ayşe ve babası Halis Taşhan'a taziye dileklerini iletti.
İl Müftüsü Celal Sürgeç tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından şehit Taşhan'ın cenazesi, ilçe mezarlığına defnedildi.
Törene, şehidin ailesi, yakınları ve silah arkadaşlarının yanı sıra Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay, Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Uğur Bülent Acarbay, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Habibe Öçal ve diğer ilgililer katıldı.
Öte yandan şehit Taşhan'ın 3 kardeşi bulunduğu ve babasının engelli olduğu, ailesinin geçimini sağladığı, kardeşlerini okuttuğu, kardeşlerinden Ahmet Taşhan'ın da İzmir'de askeri okulda öğrenim gördüğü öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 02:34 Kaynak: AA
Irak, Kahramanmaraş, Türkoğlu, Güncel
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