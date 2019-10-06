Son Dakika Haberleri: Şehit uzman çavuş memleketine uğurlandı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Şehit uzman çavuş memleketine uğurlandı

31 dakika önce

Şanlıurfa'da askeri aracın tır ile çarpıştığı kazada şehit olan Uzman Çavuş İsmail Türk'ün naaşı, düzenlenen törenle memleketi Tokat'a gönderildi.

Şehit uzman çavuş memleketine uğurlandı, System.String[]

Şanlıurfa'da askeri aracın tır ile çarpıştığı kazada şehit olan Uzman Çavuş İsmail Türk'ün naaşı, düzenlenen törenle memleketi Tokat'a gönderildi.


Şehit Uzman Çavuş İsmail Türk'ün cenazesi, Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınarak cenaze nakil aracıyla Şanlıurfa GAP Havalimanı'na getirildi. Havalimanında düzenlenen törenin ardından şehidin al bayrağa sarılı tabutu, silah arkadaşları tarafından omuzlanarak uçağa konuldu. Şahidin naaşı okunan dualarla memleketi Tokat'a uğurlandı. Törene şehidin yakınları, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, 20. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Oktay Ağbuga, İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş, İl Jandarma Komutanı Albay Eyüp Sabri Kirişçi ile askeri erkan katıldı. Şehit Uzman Çavuş İsmail Türk'ün geçen yıl evlenen eşi Kezban Türk'ün 4 aylık hamile olduğu öğrenildi.


Kazada 14 asker yaralanmıştı


Şanlıurfa'nın Birecik ilçesi Taşlıhöyük mevkisinde dün Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığına bağlı JÖH timini taşıyan midibüs ile tırın çarpışması sonucu meydana gelen feci kazada 15 asker yaralanmıştı. Hastaneye kaldırılan ve durumu ağır olan yaralılardan Uzman Çavuş İsmail Türk, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştu. - ŞANLIURFA

İsmail Türk, Şanlıurfa, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 12:34 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Şanlıurfa'da askeri midibüs ile TIR çarpıştı: 1 asker şehit oldu
Akçakale ve Irak sınırına askeri sevkiyat yapıldı Mersin'de 8 yaşındaki Ürdünlü çocuğa tokat atan şahıs gözaltına alındı Veresiye vermeyen marketçiyi öldüresiye dövdüler

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.10.2019 13:05:17. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şehit uzman çavuş memleketine uğurlandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]