Şehit Uzman Çavuş Mert Kaya'nın ismi Mersin'de parkta yaşatılacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şehit Uzman Çavuş Mert Kaya'nın ismi Mersin'de parkta yaşatılacak - Son Dakika

Şehit Uzman Çavuş Mert Kaya'nın ismi Mersin'de parkta yaşatılacak

6 saat önce

Bilecik'te geçen sene uygulama noktasında bir aracın çarpması sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Mert Kaya'nın ismi memleketi Mersin'de parka verilecek.

Şehit Uzman Çavuş Mert Kaya'nın ismi Mersin'de parkta yaşatılacak, System.String[]

Bilecik'te geçen sene uygulama noktasında bir aracın çarpması sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Mert Kaya'nın ismi memleketi Mersin'de parka verilecek.

Yenişehir Belediyesinden yapılan açıklamada, 17 Kasım 2019 yılında Eskişehir-Bilecik kara yolunun Küplü mevkisindeki uygulama noktasında bir cipin çarpması sonucu şehit olan Kaya'nın isminin ilçede bir parka verilmesi talebinin belediyenin mart ayı meclis toplantısında gündeme geldiği ve oy birliğiyle kabul edildiği bildirildi.

Karara göre şehidin ismi Bahçelievler Mahallesi'ndeki bir parkta yaşatılacak.

Açıklamada Yenişehir Belediye Başkanı Özyiğit'in görüşlerine de yer verildi.

Özyiğit, İdlib'de şehit düşen askerlere Allah'tan rahmet, yaralı askerlere acil şifa dileyerek, "Dileriz ki hiçbir askerimizin tırnağına taş değmesin. Ben başta şehit ailelerimiz olmak üzere bütün ulusumuza en derin taziyelerimi ve başsağlığı dileklerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.

Mert Kaya, Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 05:42 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Şehit cenazesine İYİ Partili vekilin fotoğraf çektirme merakı damga vurdu
İdlib şehidinin 8 aylık hamile eşi: "Rabbim bizi o kadar çok sevmiş ki" Son Dakika: Milli Savunma Bakanlığı, İdlib'de 1 askerimizin şehit olduğunu açıkladı İzmir'e şehit ateşi düştü

Son Dakika Haberleri
23:01 Kanal D'nin sevilen dizisi Zalim İstanbul, sette yaşanan krizler sebebiyle final yapıyor
22:27 Survivor 2020'nin kadrosuna 4 yeni isim dahil oldu
19:57 Virüslerden korunmak için ev yapımı maske
18:17 Yeniden "Sevda Yelleri"
18:07 Güven Kıraç, Hekimoğlu'nda!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2020 00:17:47. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Şehit Uzman Çavuş Mert Kaya'nın ismi Mersin'de parkta yaşatılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]