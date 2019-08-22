Son Dakika Haberleri: Şehit Uzman Çavuş Muhammed Ferdi Güntekin son yolculuğuna uğurlandı-1
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Şehit Uzman Çavuş Muhammed Ferdi Güntekin son yolculuğuna uğurlandı-1

52 dakika önce

Şehit Uzman Çavuş Muhammed Ferdi Güntekin son yolculuğuna uğurlandı-1.

Şehit Uzman Çavuş Muhammed Ferdi Güntekin son yolculuğuna uğurlandı-1

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Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 01:47 Kaynak: DHA
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