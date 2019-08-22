Şehit Uzman Çavuş Muhammed Ferdi Güntekin son yolculuğuna uğurlandı-1
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Şehit Uzman Çavuş Muhammed Ferdi Güntekin son yolculuğuna uğurlandı-1.
Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 01:47 Kaynak: DHA
Şehit Uzman Çavuş Muhammed Ferdi Güntekin son yolculuğuna uğurlandı-1
Kayyum atamasına destek verdi, otomobili kundaklandı Şehidin eşi Şehit Yanık'ı üniforma ile karşıladı Gökhan Özoğuz, orman yangınları açıklamasında Vizontele örneği veren Bekir Pakdemirli'ye tepki gösterdi İşten çıkarılan İBB Medya AŞ çalışanlarından açıklama geldi