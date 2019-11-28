Son Dakika Haberleri: Şehit uzman çavuş, Nevşehir'de toprağa verildi
Son Dakika Güncel Şehit uzman çavuş, Nevşehir'de toprağa verildi - Son Dakika

Şehit uzman çavuş, Nevşehir'de toprağa verildi

6 saat önce

ŞANLIURFA'nın Akçakale ilçesinde hudut karakoluna yapılan havanlı saldırıda şehit olan Uzman Çavuş Şevket Tekin (23) memleketi Nevşehir'in Avanos ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit uzman çavuş, Nevşehir'de toprağa verildi, System.String[]
ŞANLIURFA'nın Akçakale ilçesinde hudut karakoluna yapılan havanlı saldırıda şehit olan Uzman Çavuş Şevket Tekin (23) memleketi Nevşehir'in Avanos ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

PKK/ YPG'li teröristlerin havan saldırısında şehit olan Tank Uzman Çavuş Şevket Tekin'in cenazesi askeri uçak ile memleketi Nevşehir'in Avanos ilçesine getirildi. Şehit Tekin için Avanos Merkez Camii'nde tören düzenlendi. Törene Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu, Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, AK Parti Nevşehir Milletvekilleri Yücel Menekşe ve Mustafa Açıkgöz, CHP Nevşehir Milletvekili Faruk Sarıaslan, ilçe belediye başkanları, şehidin babası Mehmet Şener Tekin, annesi Gülay Tekin, eşi Tuğba Tekin ve yakınları ile çok sayıda vatandaş katıldı. Cenazede şehidin ailesi gözyaşı döktü. İl Müftüsü Yakup Öztürk'ün kıldırdığı cenaze namazının ardından şehit Tekin'in cenazesi, Avanos ilçe mezarlığında toprağa verildi.


- Nevşehir
Nevşehir, Avanos, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 06:14 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



3 asker yıldırım düşmesi sonucu, 2 asker PKK saldırısı sonucu şehit oldu
Nevşehir'e şehit ateşi düştü Yunan Dışişleri, Libya'yla imzalanan mutabakat nedeniyle Türkiye'nin Atina Büyükelçisi bakanlığa çağırdı İnsanlık dışı olay! Hamile köpeği çuvala koyup ölüme terk ettiler

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.11.2019 00:40:54. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şehit uzman çavuş, Nevşehir'de toprağa verildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]