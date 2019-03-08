Şehit Uzman Çavuş Özkan'ın Cenazesi Memleketine Uğurlandı (3)
47 dakika önce
SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDIŞehit Uzman Çavuş Samet Özkan'ın cenazesi, cenaze aracıyla ailesinin yaşadığı Seyhan ilçesindeki Döşeme Mahallesi'ne getirilerek helallik alındı.
SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Şehit Uzman Çavuş Samet Özkan'ın cenazesi, cenaze aracıyla ailesinin yaşadığı Seyhan
ilçesindeki Döşeme Mahallesi'ne getirilerek helallik alındı. Daha sonra Özkan için Seyhan ilçesindeki Yalmanlı Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi. Törene, Özkan'ın eşi Dilan Aydemir Özkan, 3 yaşındaki oğlu Muhammed Emir Özkan, babası Mehmet Özkan
, annesi Selma
Özkan, AK Parti
Genel Başkan Yardımcısı Julide Sarıeroğlu, Adana
Valisi Mahmut Demirtaş
, Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü
ile yakınları katıldı. Özkan'ın annesi Selma Özkan, başında oğlunun kepi ve elinde oğlunun fotoğraflarıyla göz yaşı döküp ağıtlar yaktı. Özkan'ın eşi Dilan da "Beni nasıl bırakıp gittin" diye göz yaşı döktü. Şehidin oğlu Muhammed Emir de babasının fotoğrafına bakıp ağladı.
Acılı aileyi AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Julide Sarıeroğlu teselli etti. Şehit Uzman Çavuş Samet Özkan'ın cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
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Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 03:36 Kaynak: DHA
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