Askeri kamuflaj giyen şehidin nişanlısı Kübra Özyurt da tabuta sarılarak, "Ramazan'ım, 4 yıl dayandın 1,5 ay dayanamadın. Düğünümüz olacaktı. Beni bırakıp gittin." diye ağıt yaktı.

Burada şehidin babası Zühtü ve annesi Zarife Gök ile kardeşleri ve yakınları, tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Şehit Uzman Çavuş Ramazan Gök, Tokat'ta son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

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