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Şehit uzman çavuş Recep Özmen, son yolculuğuna uğurlandı
6 saat önce
Şehidin cenaze namazının kılınacağı cami Şehidin yakınları Şehidin cenaze namazının kılınması Şehit için dua edilmesi Şehidin naaşının omuzlarda taşınması KONYA - Hakkari'de silah kazası sonucu şehit olan jandarma uzman çavuş Recep Özmen'in cenazesi, memleketi Konya'nın Akşehir ilçesinde...
Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 03:09 Kaynak: AA
Şehidin cenaze namazının kılınacağı cami
Şehidin yakınları
Şehidin cenaze namazının kılınması
Şehit için dua edilmesi
Şehidin naaşının omuzlarda taşınması KONYA - Hakkari'de silah kazası sonucu şehit olan jandarma uzman çavuş Recep Özmen'in cenazesi, memleketi Konya'nın Akşehir ilçesinde toprağa verildi.
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