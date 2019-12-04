Son Dakika Haberleri: Şehit uzman çavuş Recep Özmen, son yolculuğuna uğurlandı
Son Dakika Güncel Şehit uzman çavuş Recep Özmen, son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Şehit uzman çavuş Recep Özmen, son yolculuğuna uğurlandı

6 saat önce

Şehidin cenaze namazının kılınacağı cami Şehidin yakınları Şehidin cenaze namazının kılınması Şehit için dua edilmesi Şehidin naaşının omuzlarda taşınması KONYA - Hakkari'de silah kazası sonucu şehit olan jandarma uzman çavuş Recep Özmen'in cenazesi, memleketi Konya'nın Akşehir ilçesinde...

Şehidin cenaze namazının kılınacağı cami

Şehidin yakınları

Şehidin cenaze namazının kılınması

Şehit için dua edilmesi

Şehidin naaşının omuzlarda taşınması KONYA - Hakkari'de silah kazası sonucu şehit olan jandarma uzman çavuş Recep Özmen'in cenazesi, memleketi Konya'nın Akşehir ilçesinde toprağa verildi.

Şehit uzman çavuş Recep Özmen, son yolculuğuna uğurlandı

Hakkari, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 03:09 Kaynak: AA
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