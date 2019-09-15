Şehit Uzman Çavuş Remzi Hatipoğlu son yolculuğuna uğurlandı

Iğdır'da görev yaparken yaralanıp kaldırıldığı hastanede şehit olan Uzmanı Çavuş Remzi Hatipoğlu'nun kendi adını verdiği 8 aylık bebeği Yiğit Remzi Hatipoğlu'nun törende babasına son bakışı herkesi ağlattı

Şehit annesi Hülya Hatipoğlu, "O beni gömecekti ben onu gömmeye geldim" diye gözyaşlarına boğuldu

ADANA - Iğdır'da görev yaparken yaralanıp kaldırıldığı hastanede şehit olan Uzmanı Çavuş Remzi Hatipoğlu'nun 8 aylık bebeği Yiğit Remzi Hatipoğlu'nun törende babasına son bakışı herkesi ağlattı.

Uzman Çavuş olarak Iğdır da görev yapın Remzi Hatipoğlu 6 Haziran 2018 günü devriye görevindeyken elektrik direği kablolarının araca takılması sonucu yaralandı. Uzman çavuş tedavi için Acıbadem Adana Hastanesine getirildi. Hatipoğlu yaklaşık 15 aylık hayat mücadelesini kaybederek 14 Eylül günü şehit oldu. Şehit Hatipoğlu için bugün Adana Sabancı Merkez Camiinde tören düzenlendi. Törene şehit silah arkadaşlarının omuzunda getirildi. Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu ala gelince anne Hülya Hatipoğlu gözyaşlarına boğuldu. Anne Hatipoğlu'nun, "Beni gömseydiniz ben görmeyim oğlumun nasıl gömüldüğünü. Nasıl dayanırım yavrum annem o beni gömecekti, ben onu gömmeye geldim. Ben nereye gidem yüreğime ateş düştü" diye ağıtlar yakması yürekleri dağladı. Şehidin annesini kadın komutan teskin etti. Şehidin babası Mustafa Hatipoğlu'da tören alanında ayakta duramayınca bir sandalyeye oturtuldu.



"8 aylık şehit bebeği herkesi duygulandırdı"

Şehidin eşi Cennet Hatipoğlu'da eşini kaybetmenin acısıyla yıkıldığı için törene sedye ile gelebildi. Bir süre eşinden geriye kalan 8 aylık oğlu Yiğit Remzi Hatipoğlu'nu kucağında tuttu. Ancak yaşadığı acıdan dolayı bebeğini yakınları aldı. Genç anne eşinen tabutuna bakarak uzun süre gözyaşlarına boğuldu. Şehidin oğlu ise herşeyden habersiz biberonla su içerken babasının tabutuna son kez bakması herkesi duygulandırdı. Öğle namazının ardından şehidin cenaze namazı kılındı. Namaza vali yardımcıları, Adana milletvekilleri eski ve yeni belediye başkanları katıldı. Namazın ardından şehidin naaşı silah arkadaşlarının omuzunda top arabasına götürüldü. Bu sırada şehidin eşi son kez eşine bakarak gözyaşlarını tutamadı. Şehit daha sonra Buruk Mezarlığındaki şehitlikte toprağa verilmek üzere mezara götürüldü.