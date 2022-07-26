Yıldırım Harekatı bölgesinde PKK 'lı teröristlerin saldırısında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Remzi Nişan için Hakkari 'nin Yüksekova ilçesinde tören düzenlendi. Törene, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da katıldı.

Kaynak: DHA

Yüksekova, Hakkari, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ REMZİ NİŞAN İÇİN YÜKSEKOVA'DA TÖREN DÜZENLENDİ - Son Dakika

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