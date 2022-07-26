ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ REMZİ NİŞAN İÇİN YÜKSEKOVA'DA TÖREN DÜZENLENDİ - Son Dakika
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ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ REMZİ NİŞAN İÇİN YÜKSEKOVA'DA TÖREN DÜZENLENDİ

26.07.2022 10:08
ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ REMZİ NİŞAN İÇİN YÜKSEKOVA'DA TÖREN DÜZENLENDİ

Yıldırım Harekatı bölgesinde PKK'lı teröristlerin saldırısında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Remzi Nişan için Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde tören düzenlendi.

Yıldırım Harekatı bölgesinde PKK'lı teröristlerin saldırısında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Remzi Nişan için Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde tören düzenlendi. Törene, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da katıldı.

Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Yıldırım Harekatı bölgesinde, PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Remzi Nişan için Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı'nda tören düzenlendi. Törene İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Yüksekova 3'üncü Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Muammer Alper, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hüseyin Kurtoğlu, Yüksekova Kaymakamı Ömer Çimşit, AK Parti Hakkari İl Başkanı Abdulmuttalip Özbek ve AK Parti Yüksekova İlçe Başkanı Fatih Arslan katıldı. Tören mangasıyla helikopterden alınan şehidin cenazesi Türk Hava Kuvvetleri'ne ait uçağa konularak memleketi Mersin'e uğurlandı. Bakan Soylu, törenin ardında ilçeden ayrıldı.

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Kaynak: DHA

Yüksekova, Hakkari, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ REMZİ NİŞAN İÇİN YÜKSEKOVA'DA TÖREN DÜZENLENDİ - Son Dakika

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SON DAKİKA: ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ REMZİ NİŞAN İÇİN YÜKSEKOVA'DA TÖREN DÜZENLENDİ - Son Dakika
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