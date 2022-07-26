Şehit Uzman Çavuş Remzi Nişan için Yüksekova'da tören düzenlendi (2) - Son Dakika
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Şehit Uzman Çavuş Remzi Nişan için Yüksekova'da tören düzenlendi (2)

26.07.2022 11:17
Şehit Uzman Çavuş Remzi Nişan için Yüksekova'da tören düzenlendi (2)

ADANA'DA TÖRENLE KARŞILANDIPençe-Yıldırım Harekatı'nda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Remzi Nişan'ın (30) cenazesi, sabah saatlerinde uçakla Hakkari'den Adana'ya getirildi.

ADANA'DA TÖRENLE KARŞILANDI

Pençe-Yıldırım Harekatı'nda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Remzi Nişan'ın (30) cenazesi, sabah saatlerinde uçakla Hakkari'den Adana'ya getirildi. Şakirpaşa Havalimanı'nda karşılama töreni düzenlendi. Törene, Adana Vali Yardımcısı Muzaffer Şahiner, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, İl Emniyet Müdürü Doğan İnci, kent protokolü, askeri erkan ve şehidin ailesi katıldı. Şehit Nişan'ın tabutu uçaktan indirilirken eşi Neslihan Sevgi Nişan gözyaşlarına boğuldu. Diğer aile üyeleri de ayakta durmakta güçlük geçti. Törenin ardından şehidin cenazesi, polis korteji eşliğinde memleketi Mersin'e gönderildi.

Şehit Piyade Uzman Çavuş Remzi Nişan'ın cenazesi, öğle vakti kılınacak namaz sonrası Akbelen Şehitlik Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Can ÇELİK-Yaşar Serintürk/ADANA, -


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Kaynak: DHA

Hakkari, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şehit Uzman Çavuş Remzi Nişan için Yüksekova'da tören düzenlendi (2) - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şehit Uzman Çavuş Remzi Nişan için Yüksekova'da tören düzenlendi (2) - Son Dakika
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