Pençe Yıldırım Harekatı kapsamında Irak'ın kuzeyinde şehit olan asker için tören düzenlendi (2) - Son Dakika

Pençe-Yıldırım Harekatı kapsamında, Irak'ın kuzeyinde el yapımı patlayıcıya basarak yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Jandarma Uzman Çavuş Samet Şeker için tören düzenlendi.

Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri uygulanarak gerçekleştirilen törende Şeker'in Türk bayrağına sarılı naaşı alana getirildi.

Saygı duruşunda bulunulmasının ardından şehidin öz geçmişi okundu, dua edildi.

Silah arkadaşları tarafından omuzlarda taşınan şehidin naaşı, helikoptere konuldu.

Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı'na götürülen Şeker'in cenazesi, buradan memleketi Samsun'a uğurlanacak.

Törene, Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kavukçu, Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Tevfik Kumbasar, Dağ ve Komando Tugay Komutan Vekili Kurmay Aybay Özkan Şenol, Adalet Komisyonu Başkanı Tuğrul Durmaz, İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar, kurum amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile asker ve polisler katıldı.