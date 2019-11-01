Şehit Uzman Çavuş Sarıcan memleketine uğurlanıyor

Resulayn'da PKK/PYD terör örgütünün tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Veteriner Uzman Çavuş İsmail Sarıcan için Şanlıurfa GAP Havaalanı'nda uğurlama töreni düzenleniyor.



Barış Pınarı Harekatı sırasında Resulayn'da PKK/PYD terör örgütünün tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Veteriner Uzman Çavuş İsmail Sarıcan, Şanlıurfa GAP Havaalanı'nda düzenlenen törenle memleketine uğurlanıyor. Şehit Sarıcan'ın naaşı, havaalanında yapılan törenin ardından memleketi Hatay'ın Dörtyol ilçesine gönderilecek.



Törene Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, kent protokolü, askeri erkan ve şehidin yakınları katıldı. - ŞANLIURFA