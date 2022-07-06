Şehit uzman çavuş Serhat Bal, operasyon öncesi işte böyle ailesinden helallik istemiş - Son Dakika
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Şehit uzman çavuş Serhat Bal, operasyon öncesi işte böyle ailesinden helallik istemiş

06.07.2022 21:37

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Serhat Bal'ın operasyon öncesinde ailesine gönderdiği video hüzne boğdu. Şehit askerin "Ben gidiyorum. Allah'a emanetsiniz hepiniz. Hakkınızı helal edin. Benden yana varsa helali hoş olsun. Bayrak inmez, vatan bölünmez. Her şey Ay-yıldızlı bayrak için" sözleri yürekleri dağladı.

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde önceki gün teröristlerce açılan taciz ateşinde Piyade Uzman Çavuş Serhat Bal şehit oldu. Şehit Uzman Çavuş Serhat Bal'ın cenazesi, dün memleketi Düzce'nin Gölyaka ilçesinde Gölyaka Merkez Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Bakacak köyündeki aile kabristanlığında toprağa verildi.

"HAKKINIZI HELAL EDİN"

Uzman Çavuş Serhat Bal'ın, operasyona çıkmadan önce ailesine video gönderdiği ortaya çıktı. Babası Ahmet Bal'a gönderdiği videoda ailesinden helallik isteyen Bal, "Tekrardan son dakika haberi ile gideceğimiz belli oldu. Ben gidiyorum. Allah'a emanetsiniz hepiniz. Hakkınızı helal edin. Benden yana varsa helali hoş olsun. Hepinizi seviyorum. Büyüklerimin ellerinden öpüyorum. Kardeşlerim, sizler de Allah'a emanetsiniz, görüşüz inşallah" dedi.

Son dakika gündem: ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ BAL, OPERASYONDAN ÖNCE 'HELALLİK' İSTEMİŞ

"HER ŞEY AY YILDIZLI BAYRAK İÇİN"

Şehit Uzman Çavuş, sosyal medya hesabından takipçilerine gönderdiği videoda ise, "Bayrak inmez, vatan bölünmez. Her şey Ay-yıldızlı bayrak için" ifadelerini kullandı.

Son dakika gündem: ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ BAL, OPERASYONDAN ÖNCE 'HELALLİK' İSTEMİŞ
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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şehit uzman çavuş Serhat Bal, operasyon öncesi işte böyle ailesinden helallik istemiş - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şehit uzman çavuş Serhat Bal, operasyon öncesi işte böyle ailesinden helallik istemiş - Son Dakika
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