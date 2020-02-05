Şehit Uzman Çavuş Serkan Deprem, son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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Şehit Uzman Çavuş Serkan Deprem, son yolculuğuna uğurlandı

6 saat önce

SURİYE'nin İdlib kentinde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarına Esad rejim güçleri tarafından gerçekleştirilen topçu atışı sonucu şehit düşen Uzman Çavuş Serkan Deprem (27), memleketi Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde toprağa verildi.

Şehit Uzman Çavuş Serkan Deprem, son yolculuğuna uğurlandı, System.String[]

SURİYE'nin İdlib kentinde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarına Esad rejim güçleri tarafından gerçekleştirilen topçu atışı sonucu şehit düşen Uzman Çavuş Serkan Deprem (27), memleketi Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde toprağa verildi.

İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde görevli Uzman Çavuş Serkan Deprem, Esad rejiminin bölgedeki TSK unsurlarına yönelik topçu atışında şehit oldu. 1 çocuk babası şehit Deprem'in cenazesi, Hatay'da yapılan törenin ardından karayoluyla, İstiklal Mahallesi'ndeki babaevine getirildi. Şehidin cenazesini anne Yeter, baba Cemal Gürsel ve eşi Berna Deprem ile yakınları gözyaşlarıyla karşıladı. Burada alınan helalliğin ardından şehit Deprem için ilçe merkezindeki İrfanlı Camisi önünde cenaze töreni düzenlendi. Törene, Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar, Vali Ömer Faruk Coşkun, Belediye Başkanı Kadir Kara, Garnizon Komutanı Emin Yılmaz Sancaktar, askeri erkan, şehidin yakınları ve vatandaşlar katıldı.

ŞEHİT BABASININ TABUTUNA SON KEZ DOKUNDU

Şehidin 2 yaşındaki oğlu Yağız Efe ise annesinin kucağında geldiği cenaze töreninde babasının tabutuna son kez dokundu. 4 yıl önce uzman çavuş olan ve Bolu Komanda Tugay Komutanlığı'nda görev yaparken, geçici görevle Mardin'e oradan da İdlib'e görevlendirilen Serkan Deprem'in, şehadetinden 2 gün önce ailesini ziyaret ettiği, bir süre ailesinin yanında kalıp, tekrar görev yerine döndüğü öğrenildi.

İl Müftüsü Ali Rıza Tahiroğlu'nun kıldırdığı cenaze namazının ardından Uzman Çavuş Serkan Deprem'in cenazesi götürüldüğü Çamiçi Mezarlığı'nda gözyaşları içinde toprağa verildi.


Deprem, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 02:38 Kaynak: DHA
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