Şehit Uzman Çavuş Sezer Uçar'ın ailesine şehadet haberi verildi - HATAY - Son Dakika

Şehit Uzman Çavuş Sezer Uçar'ın ailesine şehadet haberi verildi - HATAY
Şehidin ailesinin yaşadığı evin bulunduğu sokak Evin bulunduğu sokağa asılan Türk bayrakları HATAY - Van'ın Çatak ilçesi kırsalında, 3 teröristin etkisiz hale getirildiği Yıldırım-10 Norduz operasyonunda, şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Sezer Uçar'ın Hatay'da yaşayan ailesine şehadet...
Şehidin ailesinin yaşadığı evin bulunduğu sokak
Evin bulunduğu sokağa asılan Türk bayrakları HATAY - Van'ın Çatak ilçesi kırsalında, 3 teröristin etkisiz hale getirildiği Yıldırım-10 Norduz operasyonunda, şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Sezer Uçar'ın Hatay'da yaşayan ailesine şehadet haberi ulaştırıldı.
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