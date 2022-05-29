Şehit uzman çavuş, son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
Üye Girişi

Şehit uzman çavuş, son yolculuğuna uğurlandı

29.05.2022 17:47
Şehit uzman çavuş, son yolculuğuna uğurlandı

Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerce önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının (EYP) infilak ettirilmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Hasan Çatal (33), memleketi Konya'da toprağa verildi .

Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerce önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının (EYP) infilak ettirilmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Hasan Çatal (33), memleketi Konya'da toprağa verildi .

Uzman Çavuş Hasan Çatal, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde mağara arama-tarama faaliyeti sırasında teröristler tarafından önceden yerleştirilen EYP'nin infilak ettirilmesi sonucu şehit oldu. Hakkari Dağ Komando Tugay Komutanlığı'ndan Irak'ın kuzeyinde başlatılan operasyonda görevlendirilen Uzman Çavuş Hasan Çatal için memleketi Konya'nın Ilgın ilçesinde tören düzenlendi. Cenaze törenine şehidin eşi Zeynep Çatal, babası Zekeriya Çatal, yakınları, Konya Valisi Vahdettin Özkan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Faruk Özçelik, protokol üyeleri, şehidin silah arkadaşları ile çok sayıda kişi katıldı. Şehidin cenazesi, kılınan namazın ardından Behlülbey Mezarlığı'nda toprağa verildi.


Şehit uzman çavuş, son yolculuğuna uğurlandı
Şehit uzman çavuş, son yolculuğuna uğurlandı
Şehit uzman çavuş, son yolculuğuna uğurlandı
Şehit uzman çavuş, son yolculuğuna uğurlandı
Şehit uzman çavuş, son yolculuğuna uğurlandı
Şehit uzman çavuş, son yolculuğuna uğurlandı
Şehit uzman çavuş, son yolculuğuna uğurlandı
YORUMLAR
500
Konya şehidini son yolculuğuna uğurluyor Konya şehidini son yolculuğuna uğurluyor Şehit Uzman Çavuş Hasan Çatal'ın şehadet haberi Konya'daki ailesine verildi Şehit Uzman Çavuş Hasan Çatal'ın şehadet haberi Konya'daki ailesine verildi
Kaynak: DHA

Piyade Uzman Çavuş, Uzman Çavuş, Şehit, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şehit uzman çavuş, son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika


Son Dakika
17:04 Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde ilk fidanı Cumhurbaşkanı Erdoğan dikti
16:51 Seyir halindeki yolcu otobüsü cayır cayır yandı! Durumu erken fark eden şoförün dikkati faciayı önledi
16:49 Real Madrid'in yıldızı Kroos'tan muhabirin sorusuna sert cevap: Mantıklı sorular düşünmek için 90 dakikanız vardı!
16:32 TRT ortak yapımı "Hüzün Üçgeni" filmi, Cannes'te "Altın Palmiye" ödülünü kazandı
16:13 Beşiktaş Başkanı Çebi'ye kulüp üyelerinden "Beşiktaşspor" protestosu! İşte başkanlık seçimine damga vuran olay...
16:04 Geceleri tuvalette ortaya çıkıp, pembe iç çamaşırlı kadınlara tecavüz ediyor! Ürküten hikaye yeniden gündem
15:45 İstanbul'da Atatürk Havalimanı'na yapılacak Millet Bahçesi'nin ilk fidan dikimi öncesi hareketlilik yaşanıyor
15:37 Esra Erol'un paylaşımına yorum yağdı! "Altını giymeyi unutmuşsun"
15:22 Malatya'da alkol komasına giren adam bankın üstünde hayatını kaybetti
15:00 Eskişehir'de yoga yapan kadınlar CİMER'e şikayet edildi, belediye başkanı karara karşı çıktı! "Kadınlarımız istediği parkı kullanabilir"
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.05.2022 17:53:15. #1.11#
SON DAKİKA: Şehit uzman çavuş, son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement