ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI - Son Dakika
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ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

06.07.2022 10:05

Kilit Operasyonu bölgesinde teröristler tarafından yapılan taciz ateşinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Serhat Bal (29), memleketi Düzce'de son yolculuğuna uğurlandı.

Kilit Operasyonu bölgesinde teröristler tarafından yapılan taciz ateşinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Serhat Bal (29), memleketi Düzce'de son yolculuğuna uğurlandı. Kız kardeşi şehit ağabeyinin fotoğrafını taşıdı.

Pençe- Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerce açılan taciz ateşinde Piyade Uzman Çavuş Serhat Bal şehit oldu. Şehit Uzman Çavuş Serhat Bal'ın cenazesi, bugün askeri uçakla Kocaeli Cengiz Topel Havaalanı'na, buradan da Düzce'nin Gölyaka ilçe merkezine getirildi. Şehidin cenazesi camiye götürülürken kız kardeşi Nisanur Bal (21), şehit ağabeyinin fotoğrafını taşıdı. Vatandaşlar, 'Şehitler ölmez vatan bölünmez' sloganları attı. Gölyaka Merkez Camii'nde kılınan cenaze namazına Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Sadri Şensoy, Düzce Valisi Cevdet Atay, Düzce Milletvekili Ümit Yılmaz, Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, ilçe belediye başkanları, şehidin babası Ahmet Bal ve ailesi ile vatandaşlar katıldı. Şehit Bal'ın cenazesi, Bakacak köyünde bulunan aile kabristanlığında toprağa verildi. (DHA)

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Kaynak: DHA

Düzce, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI - Son Dakika
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