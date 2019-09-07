Son Dakika Haberleri: Şehit uzman çavuş son yolculuğuna uğurlandı
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Şehit uzman çavuş son yolculuğuna uğurlandı

1 saat önce

İstanbul Havalimanı yolunda görevi sırasında geçirdiği trafik kazası sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Ali Cenk Yenier, memleketi Adana'da son yolculuğuna uğurlandı.

İstanbul Havalimanı yolunda görevi sırasında geçirdiği trafik kazası sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Ali Cenk Yenier, memleketi Adana'da son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit Yenier'in Türk bayrağına sarılı naaşı, önce helallik alınması için merkez Seyhan ilçesi Tellidere Mahallesi'ndeki babaevine, daha sonra tören için Merkez Sabancı Camisi avlusuna getirildi.

Buradaki törene, şehidin babası İzzet, annesi Işıl, eşi Fatma ve kardeşleri, yakınları, Adana Valisi Mahmut Demirtaş, bazı milletvekilleri, belediye başkanları, askeri ve mülki erkan ile vatandaşlar katıldı.

İl Müftüsü Hasan Çınar'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından Yenier'in cenazesi, Asri Mezarlık Şehitliği'nde toprağa verildi.

İstanbul Havalimanı yönünde ilerleyen Eyüpsultan İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı trafik motorize ekiplerinden Uzman Çavuş Ali Cenk Yenier, Kemerburgaz mevkisinde geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanmış, kaldırıldığı Arnavutköy Devlet Hastanesinde şehit düşmüştü.

İstanbul, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 04:36 Kaynak: AA
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