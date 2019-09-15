Son Dakika Haberleri: Şehit uzman çavuş son yolculuğuna uğurlandı
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Şehit uzman çavuş son yolculuğuna uğurlandı

1 saat önce

Iğdır'da devriye görevi sırasında araç kazası sonucu yaralanıp tedavi gördüğü hastanede şehit olan Uzman Çavuş Remzi Hatipoğlu, memleketi Adana'da son yolculuğuna uğurlandı.

Iğdır'da devriye görevi sırasında araç kazası sonucu yaralanıp tedavi gördüğü hastanede şehit olan Uzman Çavuş Remzi Hatipoğlu, memleketi Adana'da son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit Hatipoğlu'nun Türk bayrağına sarılı naaşı, cenaze töreni için askerlerin omuzlarında Sabancı Merkez Camisi avlusuna getirildi.

Buradaki törene, şehidin babası Mustafa, annesi Hülya, eşi Cennet ve 8 aylık oğlu Yiğit Remzi Hatipoğlu ile Adana Vali Vekili Mustafa Aydın, vali yardımcıları Mustafa Yavuz, Zafer Öz, milletvekilleri, belediye başkanları, askeri ve mülki erkan ile vatandaşlar katıldı.

İl Müftüsü Hasan Çınar'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin naaşı, Buruk Mezarlığı Şehitliğine defnedildi.

Iğdır'da, geçen sene 6 Haziran'da devriye görevi esnasında araç kazası sonucu yaralanan ve kaldırıldığı hastanede tedavi gören Uzman Çavuş Remzi Hatipoğlu, yapılan müdahaleye rağmen dün şehit olmuştu.

Şehit uzman çavuş son yolculuğuna uğurlandı

Iğdır, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 02:50 Kaynak: AA
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