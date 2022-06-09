Şehit Uzman Çavuş Soner Fazlıoğlu ve Ali Gülnar anıldı

Batman'ın Kozluk ilçesinde 5 yıl önce PKK'lı teröristlerin saldırısında ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Jandarma Uzman çavuşlar Soner Fazlıoğlu ve Ali Gülnar için anma töreni yapıldı.

Kozluk'ta 9 Haziran 2017'de dönemin Belediye Başkanı Veysi Işık'ın aracına yönelik PKK'lı teröristlerce düzenlenen, müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ın şehit olduğu saldırının ardından bölgeden uzaklaşan ve Bekirhan Jandarma Karakolu önünde uygulama yapan güvenlik güçlerince durdurulmaya çalışılırken aracın infilak ettirildiği saldırıda şehit olan 2 asker için saldırının gerçekleştiği yerde anma programı yapıldı.

Törene, Kozluk Kaymakamı Eyyüp Güngör, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Yarbay Uğur Aslan, Belediye Başkanı Ayhan Eren ve kurum temsilcileri katıldı.

Saldırının gerçekleştiği noktaya kırmızı gül bırakıldı.

Gazetecilere açıklama yapan Kaymakam Güngör, Uzman çavuşlar Fazlıoğlu ve Gülnar'ın teröristleri etkisiz hale getirmek için mücadele ederken şehit olduklarını belirtti.

Güngör, şehitlerin ailelerinden uzakta görev yaptığını dile getirerek, "Bizlerin huzur içerisinde yaşaması için mücadele ediyorlardı" dedi.

Şehitlerin asla unutulmayacağını, gönüllerde yaşatılacağını belirten Güngör, terörle etkin mücadele sayesinde bölgenin huzura kavuştuğunu aktardı.

Güngör, "Hem yurt içinde hem yurt dışında mücadelemiz, özellikle milli silahlarımızla, İHA'lar, SİHA'larla yapılan mücadelenin sonucunu görüyoruz." diye konuştu.