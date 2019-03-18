Şehit Uzman Çavuş Taşkın Temel memleketi Gümüşhane
'de son yolculuğuna uğurlandı GÜMÜŞHANE - Irak
'ın kuzeyindeki Hakurk
bölgesinde teröristler tarafından yapılan sızma girişimi sonucu çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Taşkın Temel, memleketi Gümüşhane'nin Kürtün
ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.
Cenazesi dün akşam saatlerinde askeri uçakla Trabzon
'a oradan da karayolu ile Kürtün ilçesine bağlı Günyüzü
köyüne getirilen şehit uzman çavuş Taşkın Temel için bugün Kürtün Belediyesi önünde cenaze töreni düzenlendi. Törene Gençlik ve Spor Bakanı
Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Vali Kamuran Taşbilek, belediye başkanları, milletvekilleri, silah arkadaşları ile yakınları katıldı. Şehidin babası Mehmet Temel
ve erkek kardeşi Şaban Temel taziyeleri kabul ederken, cenaze namazını İl Müftüsü Osman Ayas
kıldırdı. Yaz aylarında nişanlanacağı öğrenilen şehit uzman çavuşun cenazesi ilçeye bağlı Günyüzü köyünde toprağa verildi.