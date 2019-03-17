Son Dakika Haberleri: Şehit Uzman Çavuş Temel'in Naaşı Gümüşhane'ye Uğurlandı

Şehit Uzman Çavuş Temel'in Naaşı Gümüşhane'ye Uğurlandı

1 saat önce

IRAK'ın kuzeyinde yürütülen operasyonda, PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Taşkın Temel'in (26) cenazesi, Trabzon Havalimanı'ndaki karşılama töreninin ardından toprağa verileceği memleketi Gümüşhane'ye uğurlandı.

Şehit Uzman Çavuş Temel'in Naaşı Gümüşhane'ye Uğurlandı, System.String[]
IRAK'ın kuzeyinde yürütülen operasyonda, PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Taşkın Temel'in (26) cenazesi, Trabzon Havalimanı'ndaki karşılama töreninin ardından toprağa verileceği memleketi Gümüşhane'ye uğurlandı.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından  Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirilen operasyonda, dün PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Taşkın Temel'in cenazesi, Hakkari'de düzenlenen törenin ardından askeri uçakla saat 17.30 sıralarında Trabzon Havalimanı'na getirildi. Şehidin cenazesini, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Halil Şen ile şehidin yakınları ve çok sayıda asker ve polis karşıladı. Karşılamada gözyaşlarına boğulan ve ayakta durmakta güçlük çeken şehidin annesi Cemile ve babası Mehmet Temel, sağlık ekiplerince teskin edilmeye çalışıldı.

Tören mangası tarafından uçaktan indirilen şehidin tabutu, cenaze aracına konuldu. Aracın havalimanından ayrılacağı sırada şehidin kardeşi Şaban Temel, "Kardeşim nereye gidiyorsun" diyerek gözyaşı döktü.

Gümüşhane'nin Kürtün ilçesine götürülen Şehit Piyade Uzman Çavuş Taşkın Temel'in cenazesinin, yarın düzenlenecek törenin ardından toprağa verileceği belirtildi. - Trabzon

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 10:59 Kaynak: DHA

Irak, Gümüşhane, Güncel
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