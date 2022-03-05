Şehit uzman çavuş, törenle memleketine uğurlandı - Son Dakika

TOKAT'ta, askerleri taşıyan minibüsün buzlanma nedeniyle kontrolden çıkıp devrilmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş İsmail Ergin'in (40) cenazesi, düzenlenen törenin ardından memleketi Bingöl'e uğurlandı.

Kaza, dün saat 06.30 sıralarında, Tokat- Niksar kara yolunun Almus kavşağı yakınlarında medana geldi. Uzman Çavuş Mustafa Sağlam yönetimindeki 60 ACD 125 plakalı servis minibüsü, buzlanma nedeniyle kontrolden çıkıp, bariyere çarparak devrildi. Kazada Jandarma Uzman Çavuş İsmail Ergin şehit olurken, uzman çavuşlar Mustafa Sağlam, Muammer Kurt ve Ali Yiğit ise yaralandı. Yaralılar, hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Şehit Ergin'in Türk bayrağına sarılı cenazesinin tören alanına getirilmesinin ardından bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Şehidin özgeçmişi ve duaların okunmasının ardından Ergin'in cenazesi memleketi Bingöl'e uğurlandı. Şehidin cenazesi kara yoluyla Sivas'a, buradan da uçakla Bingöl'e götürülerek toprağa verilecek.