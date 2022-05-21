Şehit Uzman Çavuş Tunahan Erbaşı'nın cenazesi Aksaray'a uğurlandı - Son Dakika
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Şehit Uzman Çavuş Tunahan Erbaşı'nın cenazesi Aksaray'a uğurlandı

21.05.2022 12:50

Şehit İstihkam Uzman Çavuş Tunahan Erbaşı'nın cenazesinin uçakla Nevşehir Kapadokya Havalimanına getirilmesi Şehidin yakınlarının üzüntüsü Şehidin cenazesinin cenaze aracına konması Cenaze aracının hareket etmesi NEVŞEHİR - Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde el yapımı patlayıcıya (EYP)...

Şehit İstihkam Uzman Çavuş Tunahan Erbaşı'nın cenazesinin uçakla Nevşehir Kapadokya Havalimanına getirilmesi

Şehidin yakınlarının üzüntüsü

Şehidin cenazesinin cenaze aracına konması

Cenaze aracının hareket etmesi NEVŞEHİR - Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde el yapımı patlayıcıya (EYP) basarak yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit düşen İstihkam Uzman Çavuş Tunahan Erbaşı'nın cenazesi Nevşehir Kapadokya Havalimanına getirildi.

Burada törenle karşılanan şehit Erbaşı'nın cenazesi defnedilmek üzere memleketi Aksaray'a uğurlandı.

Şehit Uzman Çavuş Tunahan Erbaşı'nın cenazesi Aksaray'a uğurlandı
Şehit Uzman Çavuş Tunahan Erbaşı'nın cenazesi Aksaray'a uğurlandı
Şehit Uzman Çavuş Tunahan Erbaşı'nın cenazesi Aksaray'a uğurlandı
Şehit Uzman Çavuş Tunahan Erbaşı'nın cenazesi Aksaray'a uğurlandı

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Irak'ın Kuzey Metina bölgesinde EYP'ye basarak yaralanan uzman çavuş şehit düştü! Irak'ın Kuzey Metina bölgesinde EYP'ye basarak yaralanan uzman çavuş şehit düştü! Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit Uzman Çavuş Erbaşı'nın ailesine taziye mesajı gönderdi Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit Uzman Çavuş Erbaşı'nın ailesine taziye mesajı gönderdi
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Şehit Uzman Çavuş Tunahan Erbaşı'nın cenazesi Aksaray'a uğurlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şehit Uzman Çavuş Tunahan Erbaşı'nın cenazesi Aksaray'a uğurlandı - Son Dakika
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