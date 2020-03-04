Şehit Uzman Çavuş Tuncer, son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şehit Uzman Çavuş Tuncer, son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Şehit Uzman Çavuş Tuncer, son yolculuğuna uğurlandı

6 saat önce

Suriye'nin İdlib kentinde, rejim unsurlarının saldırısı Şehit Piyade Uzman Çavuş Kadir Tuncer'in cenazesi Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu Cenaze namazı için gelen vatandaşlar Şehidin yakınları Helallik istenmesi Cenaze namazı kılınması Tabutun askerlerin omzunda götürülmesi Tabutun...

Suriye'nin İdlib kentinde, rejim unsurlarının saldırısı

Şehit Piyade Uzman Çavuş Kadir Tuncer'in cenazesi

Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu

Cenaze namazı için gelen vatandaşlar

Şehidin yakınları

Helallik istenmesi

Cenaze namazı kılınması

Tabutun askerlerin omzunda götürülmesi

Tabutun cenaze nakil aracına konması

Aracın yoldan geçişi

Kabalıktan görüntü Şehit Uzman Çavuş Tuncer son yolculuğuna uğurlandı

TRABZON - Suriye'nin İdlib kentinde, rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Kadir Tuncer, son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit Uzman Çavuş Tuncer, son yolculuğuna uğurlandı

Suriye, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 05:19 Kaynak: AA
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