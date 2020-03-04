Şehit Uzman Çavuş Tuncer, son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Suriye'nin İdlib kentinde, rejim unsurlarının saldırısı
Şehit Piyade Uzman Çavuş Kadir Tuncer'in cenazesi
Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu
Cenaze namazı için gelen vatandaşlar
Şehidin yakınları
Helallik istenmesi
Cenaze namazı kılınması
Tabutun askerlerin omzunda götürülmesi
Tabutun cenaze nakil aracına konması
Aracın yoldan geçişi
Kabalıktan görüntü Şehit Uzman Çavuş Tuncer son yolculuğuna uğurlandı
TRABZON - Suriye'nin İdlib kentinde, rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Kadir Tuncer, son yolculuğuna uğurlandı.