Şehit Uzman Çavuş Uçar son yolculuğuna uğurlandı

Törene şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran , Hatay Valisi Rahmi Doğan , 39. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Alpaslan Kılınç, milletvekilleri, belediye başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Törene ellerinde Türk bayraklarıyla katılan çok sayıda kişi "Kahrolsun PKK " ve "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganları attı.

İl Müftüsü Hamdi Kavillioğlu'nun kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu bir süre silah arkadaşlarının ve vatandaşların omuzlarında taşındı.

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