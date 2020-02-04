Şehit Uzman Çavuş Uğur Katran için cenaze töreni düzenlendi - Son Dakika

Şehit Uzman Çavuş Uğur Katran için düzenlenen tören

Şehidin ailesi

Cenaze törenine katılanlar MERSİN - İdlib'de, rejim unsurlarının saldırısında şehit olan Uzman Çavuş Uğur Katran için memleketi Mersin'in Gülnar ilçesinde cenaze töreni düzenlendi.