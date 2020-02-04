Şehit Uzman Çavuş Uğur Katran için cenaze töreni düzenlendi - Son Dakika

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Şehit Uzman Çavuş Uğur Katran için cenaze töreni düzenlendi
7 saat önce
Şehit Uzman Çavuş Uğur Katran için düzenlenen tören Şehidin ailesi Cenaze törenine katılanlar MERSİN - İdlib'de, rejim unsurlarının saldırısında şehit olan Uzman Çavuş Uğur Katran için memleketi Mersin'in Gülnar ilçesinde cenaze töreni düzenlendi.
Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 05:03 Kaynak: AA
Şehit Uzman Çavuş Uğur Katran için düzenlenen tören
Şehidin ailesi
Cenaze törenine katılanlar MERSİN - İdlib'de, rejim unsurlarının saldırısında şehit olan Uzman Çavuş Uğur Katran için memleketi Mersin'in Gülnar ilçesinde cenaze töreni düzenlendi.
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