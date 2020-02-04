Şehit Uzman Çavuş Uğur Katran için cenaze töreni düzenlendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şehit Uzman Çavuş Uğur Katran için cenaze töreni düzenlendi - Son Dakika

Şehit Uzman Çavuş Uğur Katran için cenaze töreni düzenlendi

7 saat önce

Şehit Uzman Çavuş Uğur Katran için düzenlenen tören Şehidin ailesi Cenaze törenine katılanlar MERSİN - İdlib'de, rejim unsurlarının saldırısında şehit olan Uzman Çavuş Uğur Katran için memleketi Mersin'in Gülnar ilçesinde cenaze töreni düzenlendi.

Şehit Uzman Çavuş Uğur Katran için düzenlenen tören

Şehidin ailesi

Cenaze törenine katılanlar MERSİN - İdlib'de, rejim unsurlarının saldırısında şehit olan Uzman Çavuş Uğur Katran için memleketi Mersin'in Gülnar ilçesinde cenaze töreni düzenlendi.

Şehit Uzman Çavuş Uğur Katran için cenaze töreni düzenlendi

İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 05:03 Kaynak: AA
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